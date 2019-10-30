«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур» и довел победную серию до семи матчей
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Амур» (4:3 б).
Гости хорошо начали встречу и после двух периодов вели с преимуществом в две шайбы — 1:3. Нижнекамцам удалось переломить игру в третьем периоде. Шайбы Шиксатдарова и Берглунда помогли перевести игру в овертайм и буллиты.
В послематчевых бросках точнее оказались хозяева, победный буллит на счету Шиксатдарова.
Таким образом, подопечные Вячеслава Буцаева продлили свою победную серию до семи матчей.
«Нефтехимик» — «Амур» — 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Горшков (Вл. Ушенин, 00:41)
0:2 — Руденков (09:29)
1:2 — Энлунд (Берглунд, 24:33)
1:3 — Т. Зогорна (Г. Зогорна, Йордан, 38:08)
2:3 — Шиксатдаров (Брынцев, 52:50)
3:3 — Берглунд (Сергеев, 58:47)
4:3 — Шиксатдаров (победный буллит, 65:00)
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