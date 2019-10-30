Минсельхоз Татарстана заинтересовался производством пивоваренного ячменя

В Минсельхозпроде РТ прошло совещание по развитию агропрограммы АО «АБ ИнБев Эфес» по выращиванию сортов пивоваренного ячменя на территории республики.

В нем участвовали замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов, представители пивоваренной компании ЗАО «EFES», а также руководители сельхозформирований.

Так, было принято решение о расширении сотрудничества по увеличению посевных площадей пивоваренного ячменя между сельскохозяйственными предприятиями и компанией АО «АБ ИнБев Эфес».

Представители компании поделились целями и задачами данной программы, рассказали об условиях реализации пивоваренного ячменя и об опыте возделывания данной культуры в России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

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