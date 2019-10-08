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Минпромторг опроверг запрет крафтового пива в России

20:13, 08.10.2019
Минпромторг опроверг запрет крафтового пива в России
Фото: pxhere.com

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов опроверг информацию о том, что вступление в силу Технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» не приведет к запрету крафтового пива.

По его словам, сейчас в регламенте содержится четыре категории пива и пивоваренной продукции — пиво, пиво пшеничное, пиво специальное и пивные напитки. При несоответствии какой-либо «крафтовой» пивоваренной продукции категории «пиво» такая продукция сможет быть отнесена к любой другой категории, пишет RNS.

Ранее СМИ сообщили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти тогда, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Также, по данным RT, с 2021 года пивом будет считаться только тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложенного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Евтухов отметил, что информация о составе не соответствует положениям принятого технического регламента.

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