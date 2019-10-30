Радулов сделал хет-трик и прервал 9-матчевую безголевую серию
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился хет-триком в матче НХЛ против «Миннесоты Уайлд» (6:3).
Бывший форвард «Салавата Юлаева» забросил три шайбы, в том числе победную, сделал голевую передачу и был признан первой звездой.
Таким образом, Радулов прервал свою 9-матчевую безголевую серию. Всего в 14 матчах в сезоне россиянин набрал 8 (4+4) очков.
Напомним, ранее вратарь «Далласа» Бен Бишоп сравнил Радулова с охотничьей собакой.СпортХоккей Башкортостан
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