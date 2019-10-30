Новости спорта

04:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Радулов сделал хет-трик и прервал 9-матчевую безголевую серию

09:32, 30.10.2019
Радулов сделал хет-трик и прервал 9-матчевую безголевую серию
Фото: nhl.com

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился хет-триком в матче НХЛ против «Миннесоты Уайлд» (6:3).

Бывший форвард «Салавата Юлаева» забросил три шайбы, в том числе победную, сделал голевую передачу и был признан первой звездой.

Таким образом, Радулов прервал свою 9-матчевую безголевую серию. Всего в 14 матчах в сезоне россиянин набрал 8 (4+4) очков.

Напомним, ранее вратарь «Далласа» Бен Бишоп сравнил Радулова с охотничьей собакой.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров