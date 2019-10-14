Вратарь «Далласа» сравнил Радулова с охотничьей собакой

Голкипер «Далласа» Бен Бишоп поделился мнением о своем одноклубнике — нападающем Александре Радулове.

«Радулов — это питбуль. Охотничья собака. Если ему кинуть шайбу в угол площадки, он точно не отдаст ее. Даже на тренировках Александр заводится так, что из него брызжет энергия. Наши тренировки в плане самоотдачи удивительны. Я такого нигде раньше не видел.

В «Далласе» игроки просто летают на двусторонках, все заряжены, и Радулов выделяется на фоне остальных. Он, как тренированный пес, бежит за шайбой — и попробуй ее отбери. Иногда Алекс хватает удаления из-за слишком большого желания. Мы даже говорим ему: «Радс, да, этот парень тебя обогнал, но ты успокойся, не принимай слишком близко», — сказал Бишоп.

Напомним, Радулов является рекордсменом «Салавата Юлаева» по набранным очкам в КХЛ. В сезоне-2010/11 вместе с уфимским клубом нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.