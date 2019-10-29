Стало известно, когда в Казани пройдет этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2020 года

Со 2 по 4 октября 2020 года в Казани пройдет третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.



По результатам всех шести этапов соревнований, которые пройдут в 25-метровом бассейне, спортсмены смогут квалифицироваться на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Абу-Даби в декабре 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на календарь соревнования от Международной федерации плавания (FINA).

Ранее стало известно, что Казань будет претендовать на проведение ЧЕ по водным видам спорта 2024 года. В 2025 году в столице Татарстана пройдет ЧМ по этим дисциплинам.