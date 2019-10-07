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Казань может принять ЧЕ по водным видам спорта 2024 года

00:58, 07.10.2019
Казань может принять ЧЕ по водным видам спорта 2024 года
Фото: tatarstan.ru

Казань будет претендовать на проведение ЧЕ по водным видам спорта 2024 года.

Желание провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года в столице Татарстана выразил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом LEN Паоло Барелли, говорится в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).

Паоло Барелли посетил Казань в эти выходные.

На встрече с президентом РТ глава LEN приветствовал намерение российской стороны провести в Казани эти два турнира.

«Мы видим, что город влюблен в спорт и водные виды спорта, видим потрясающие арены и опытную команду организаторов, так что все готово к тому, чтобы в Казани прошли новые большие соревнования. Мы хотим скорее посмотреть на заявки наших друзей из Татарстана, и, учитывая наш разговор с господином Миннихановым, уверен, что они будут особенными», — сказал Барелли.

Ранее Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта — это было в 2015 году.

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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