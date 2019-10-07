Казань может принять ЧЕ по водным видам спорта 2024 года

Казань будет претендовать на проведение ЧЕ по водным видам спорта 2024 года.

Желание провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года в столице Татарстана выразил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом LEN Паоло Барелли, говорится в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).

Паоло Барелли посетил Казань в эти выходные.

На встрече с президентом РТ глава LEN приветствовал намерение российской стороны провести в Казани эти два турнира.

«Мы видим, что город влюблен в спорт и водные виды спорта, видим потрясающие арены и опытную команду организаторов, так что все готово к тому, чтобы в Казани прошли новые большие соревнования. Мы хотим скорее посмотреть на заявки наших друзей из Татарстана, и, учитывая наш разговор с господином Миннихановым, уверен, что они будут особенными», — сказал Барелли.

Ранее Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта — это было в 2015 году.