Итоги дня: дело главы Бугульминского района, новая система пенсионных накоплений, сокращение моногородов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 октября.

В Казани по решению Вахитовского райсуда взят под стражу 36-летний директор и владелец Казанской чулочно-носочной фабрики Максим Новоселов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой импортного оборудования на 45 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении первого заместителя главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Власти могут сократить количество моногородов в России вдвое за счет пересмотра критериев, по которым составляется соответствующий список. Из него могут выпасть Набережные Челны.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова и 33-летней экс-руководительницы ООО «Триумф» Русалины Усубовой. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, взяточничестве и мошенничестве. Дело направлено в суд.

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений. Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.