Экс-главу Бугульминского района, обвиняемого в получении взятки в 2,7 млн рублей, отпустили под подписку о невыезде

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова и 33-летней экс-руководительницы ООО «Триумф» Русалины Усубовой. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в начале 2014 года бывший глава района предложил гендиректору передать ему взятку, взамен чиновник обещал покровительство и содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на поставку музыкального фонтана в центре Бугульмы.

В дальнейшем по указанию Касымова было организовано два открытых аукциона на поставку одного комплекта фонтанного оборудования, в результате которых победителем был объявлен «Триумф». Однако свои обязательства компания не выполнила.

Часть полученных по контракту средств — 2,7 млн рублей — предпринимательница передала бывшему главе района, оставшиеся 1,2 млн она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению.

Свою вину Усубова полностью признала, Касымов же свою причастность к делу отрицал. В отношении обоих выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в Бугульминский суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



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