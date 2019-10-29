Новости происшествий

01:28 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

США уничтожили заместителя главы ИГ

17:57, 29.10.2019
США уничтожили заместителя главы ИГ
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении первого заместителя главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Только что подтвердилось, что первый заместитель Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими солдатами. Скорее всего, он занял бы главную должность — теперь он тоже мертв!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, 27 октября Трамп заявил, что американские военные действительно ликвидировали лидера запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади.

Позже СМИ назвали главного кандидата в лидеры ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Им является бывший иракский военный Абдулла Кардаш, известный также как Профессор.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров