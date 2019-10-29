СМИ: Набережные Челны могут выпасть из списка моногородов

Власти могут сократить количество моногородов в России вдвое за счет пересмотра критериев, по которым составляется соответствующий список. Из него могут выпасть Набережные Челны.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский рассказал, по каким причинам населенные пункты будут вычеркивать из списка моногородов. Первым является сокращение численности населения ниже отметки в 3 тысячи человек.

Также из перечня могут выпасть города с «альтернативной экономикой», пишут «Известия». В первую очередь под это определение попадают населенные пункты, в которых закрылось градообразующее предприятие. Однако также по этому пункту могут пройти и Набережные Челны — автоград смог развить другие сферы экономики.

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина согласилась с необходимостью актуализировать критерии моногородов. При этом она считает, что исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки