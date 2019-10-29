Россияне смогут наследовать пенсии на этапе выплаты в рамках нового пенсионного плана

Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.

«Дети могут забрать сразу деньги и заплатить 13% (от остатка, — прим. ред.). Если эти дети соглашаются, что эти деньги перейдут к ним на их счет ГПП, то средства перейдут на счет ГПП», — рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Он пояснил, что передаваться по наследству может только неиспользованная часть накопленных денег.

«Мы скрестили в стандартном плане элемент пожизненной пенсии, а с другой стороны — наследуемость. Но есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату 15 лет: то есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного-двух лет происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. Неиспользуемая часть в результате смерти гражданина наследуется», — рассказал Швецов.

Начать получать выплаты по гарантированному пенсионному плану гражданин сможет либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с момента первой уплаты пенсионного взноса по ГПП, пишет ТАСС.

Кроме того, он отметил, что человек может забрать средства из ГПП, если ему нужно оплатить дорогостоящее лечение.

Ранее Госдума одобрила заморозку повышения пенсии военным.