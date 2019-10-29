Forbes связал успехи группы «Гранель» с дружбой Хабирова и Назарова

Российская версия Forbes опубликовала рейтинг самых надежных застройщиков страны. В список вошла башкирская группа «Гранель», основанная Ильшатом Нигматуллиным и вице-премьером РБ Андреем Назаровым.

Журнал считает, что резкий рост девелоперской компании из Башкирии связан с дружбой Назарова и главы РБ Радия Хабирова. Издание напоминает, что в 2003—2008 годах Хабиров возглавлял администрацию президента республики Муртазы Рахимова, а Назаров был депутатом Госсобрания — Курултая РБ.

«В 2009 году Хабирова назначили заместителем управления по внутренней политике Администрации президента России, через год «Гранель» впервые вошла в проект за пределами Башкирии — взяла на себя достройку жилого комплекса в Балашихе», — пишет Forbes.

Отмечается, что в 2016 году Хабиров стал главой подмосковного Красногорска и группа занялась проблемными объектами района ЖК «Эко Парк Нахабино», вместо которого появился ЖК «Малина».

Напомним, что накануне Назаров был официально назначен вице-премьером Башкирии. До этого он носил приставку и. о.