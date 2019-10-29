Семак и Дзюба стали лучшими в РПЛ по итогам октября

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучшего тренера и игрока октября.

В номинации «Лучший тренер» победу одержал наставник «Зенита» Сергей Семак, набравший в этом месяце со своей командой 9 очков в 3 матчах.

Лучшим футболистом октября был признан нападающий питерского клуба Артем Дзюба. В этом месяце форвард «Зенита» забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также на награду претендовали бывшие игроки «Рубина» Сердар Азмун и Сослан Джанаев.

Напомним, в сентябре лучшим игроком РПЛ был признан футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк.