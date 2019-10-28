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Азмун и Джанаев претендуют на звание лучшего игрока октября в РПЛ

11:53, 28.10.2019
Азмун и Джанаев претендуют на звание лучшего игрока октября в РПЛ
Фото: pfcsochi.ru

Российская премьер-лига опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока лиги в октябре.

В пятерке претендентов оказались сразу три бывших игрока казанского «Рубина» — вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), полузащитник Роман Еременко («Ростов») и нападающий Сердар Азмун («Зенит»).

Конкуренцию им составят форвард «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва.

Напомним, в сентябре лучшим игроком РПЛ был признан футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

СпортФутбол Татарстан
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