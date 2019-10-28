Азмун и Джанаев претендуют на звание лучшего игрока октября в РПЛ
Российская премьер-лига опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока лиги в октябре.
В пятерке претендентов оказались сразу три бывших игрока казанского «Рубина» — вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), полузащитник Роман Еременко («Ростов») и нападающий Сердар Азмун («Зенит»).
Конкуренцию им составят форвард «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва.
Напомним, в сентябре лучшим игроком РПЛ был признан футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк.СпортФутбол Татарстан
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