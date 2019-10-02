Гончаренко и Крыховяк признаны лучшими в РПЛ в сентябре

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала имена лучших тренера и игрока прошедшего месяца.

В номинации лучшего тренера сентября единогласным решением экспертов и болельщиков победу одержал Виктор Гончаренко. Возглавляемый белорусским специалистом ЦСКА лидирует в таблице, набрав 25 очков в 11 матчах.

Лучшим игроком сентября стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. В прошедшем месяце в его активе два гола в трех матчах РПЛ и одна голевая передача. При этом болельщики лучшим выбрали хавбека ЦСКА Николу Влашича.

На награды также претендовали два представителя «Уфы», тренер Вадим Евсеев и вратарь Александр Беленов.

Напомним, по итогам августа лучшим футболистом РПЛ был признан нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, а лучшим тренером — Валерий Карпин.