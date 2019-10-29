Задержанную через 10 лет казанскую кассиршу «Райффайзенбанка» этапируют на родину

В ближайшее время бывшую кассиршу казанского отделения «Райффайзенбанка» Розу Аглемзянову могут отправить в столицу Татарстана.

Сейчас она содержится в СИЗО, передает «РИА Новости» ответ объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга.

Напомним, что Аглемзянова была отправлена под арест 25 октября. Она подозревается в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Реальное время» подробно писало об истории кассирши, 10 лет назад сбежавшей с 11 млн рублей. Сначала следствие считало, что она стала жертвой своего сожителя. Позже выяснилось, Аглемзянова активно участвовала в деятельности «банды Хаусенова», грабившей бизнесменов.