Казанскую кассиршу обвинили в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Питере

МВД России предъявило бывшему кассиру казанского отделения «Райффайзенбанка» Розе Аглемзяновой, которая разыскивалась за кражу 11 млн рублей, обвинения в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.

По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года экс-сотрудница банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей.

Полицейские задержали женщину в общежитии в Великом Новгороде. При проверке документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя.

Также в ходе предварительного следствия было установлено, что женщина также может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области и к хищению в августе 2009 года 11 млн рублей из казанского отделения коммерческого банка.

Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба МВД.

Ранее в СМИ появились кадры ограбления ювелирного салона в Санкт-Петербурге казанской кассиршей и ее возлюбленным.