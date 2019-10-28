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Алия Мустафина: «Меня очень сильно подкосила травма перед Европейскими играми»

10:52, 28.10.2019 2
Алия Мустафина: «Меня очень сильно подкосила травма перед Европейскими играми»
Фото: fotohood.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о главной проблеме, из-за чего пропустила основные соревнования в сезоне.

«Все в сезоне было распланировано. Но меня очень сильно подкосила травма перед Европейскими играми. Я была в очень хорошей форме — прямо идеальной для того, чтобы уже готовиться к соревнованиям. Думаю, я бы там показала выступление, очень близкое к олимпийской программе. Но у меня, к сожалению, случилась травма, и я не поехала в Минск», — сказала Мустафина.

Напомним, ранее Мустафина пропустила Кубок России и не смогла отобраться на чемпионат мира в немецком Штутгарте.

Спорт
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Молодец. В спорте достигла многого. Теперь надо его бросать и получать нормальную профессию для полноценной жизни.
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  • Анонимно 28 окт
    Интересно, а какое у нее имя в крещении...
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