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Алия Мустафина пропустит чемпионат мира в Штутгарте

19:03, 26.08.2019
Алия Мустафина пропустит чемпионат мира в Штутгарте
Фото: fotohood.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступит на предстоящем чемпионате мира в немецком Штутгарте.

«Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира. В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией.

Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень хотела. Я была в очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не могу поехать», — сказала Мустафина.

Напомним, ранее спортсменка заявляла, что пропустит Кубок России ради подготовки к мировому первенству.

Спорт
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