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Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне

18:46, 27.10.2019 7
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Фото: скриншот видео

Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье. Салим Шамсутдинов рассказал, что не верит в нервный срыв парня из-за личных проблем.

«Он рос нормальным ребенком. Хотя без матери рос, я его сам вырастил», — рассказал отец.

Он отметил, что сначала сын звонил каждую неделю, но после присяги стал выходить на связь редко, а в сентябре и вовсе перестал. Он допустил, что телефон у Рамиля могли отбирать, но не настаивал на этой версии.

Отец рассказал, что Шамсутдинов хотел остаться в армии на контрактную службу.

«Он всегда отвечал: «Да у меня хорошо». Но только в последнее время он был как-то не в настроении почему-то. Ну по голосу я чувствовал, что что-то не так у него. Но что не так он, конечно, не говорил», — поделился Салим Шамсудтинов.

Напомним, что в пятницу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в воинской части в поселке «Горный» Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, еще двое получили ранения. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана.

Происшествия Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 27 окт
    молодец парень. потерпи. Довели тебя эти наркоманы салаги лейтантики и старослудащие. молодец . ты их всех на место поставил. другим уроком будет.
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  • Анонимно 27 окт
    У отца тоже диагноз на лице написан. А парнишке только пожизненное либо содержание в дурке.
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    Анонимно 27 окт
    Какой диагноз написан?
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    Анонимно 28 окт
    Какой диагноз будет на твоём лице,случись такое с твоим сыном.
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  • Анонимно 27 окт
    а дети депутатов и чиновников и вышестоящей власти греют свои жопы на песчаных пляжах океана с девочками и в ночных клубах расточают деньги налогоплатильщиков..
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  • Анонимно 28 окт
    Как он хотел на контракт остаться если ему ОЗК было неохото одевать.Не сходиться.
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  • Анонимно 28 окт
    Издеваться и унижать людей никому не дозволено. Может неприятно кончиться для хамов.
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