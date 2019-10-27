Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне

Фото: скриншот видео

Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье. Салим Шамсутдинов рассказал, что не верит в нервный срыв парня из-за личных проблем.

«Он рос нормальным ребенком. Хотя без матери рос, я его сам вырастил», — рассказал отец.

Он отметил, что сначала сын звонил каждую неделю, но после присяги стал выходить на связь редко, а в сентябре и вовсе перестал. Он допустил, что телефон у Рамиля могли отбирать, но не настаивал на этой версии.

Отец рассказал, что Шамсутдинов хотел остаться в армии на контрактную службу.

«Он всегда отвечал: «Да у меня хорошо». Но только в последнее время он был как-то не в настроении почему-то. Ну по голосу я чувствовал, что что-то не так у него. Но что не так он, конечно, не говорил», — поделился Салим Шамсудтинов.

Напомним, что в пятницу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в воинской части в поселке «Горный» Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, еще двое получили ранения. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана.