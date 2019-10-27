Горные пики в Киргизии назовут в честь известных уроженцев Татарстана

Снежным пикам-«семитысячникам» в Киргизии присвоят имена известных уроженцев Татарстана, рассказала вице-президент Фонда имени Чингиза Айтматова Динара Джумабаева.

Она отметила, что горные массивы занимают значительную часть территории Киргизии. Процесс присвоения им имен идет до сих пор, более того, один из пиков назвали в честь президента России Владимира Путина.

«Постепенно остальным мы будем присваивать названия в честь значимых фигур именно Татарстана», — приводит слова Джумабаевой «Татар-информ».

В сообщении не говорится, в честь кого из деятелей Татарстана могут назвать горные вершины.