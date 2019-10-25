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Борис Менделевич предложил распространить на всю Россию татарстанский опыт по профилактике наркомании

15:51, 25.10.2019 1
Борис Менделевич предложил распространить на всю Россию татарстанский опыт по профилактике наркомании
Фото: commons.wikimedia.org / wAlsu8901

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков. Он рассказал, что такой метод профилактики использовался в РТ и стоит распространить его на всю Россию.

«Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно предлагали меры по решению проблемы до ее возникновения», — передает слова депутата «РИА Новости».

На совещании по проекту «Здоровье будущего» Менделевич рассказал о принципе такой профилактики. Во время тестирования выявлялись разные группы школьников. С теми, кто склонен к употреблению наркотиков, «работали одними методами, а с теми, кто не склонен, — другими».

Депутат отметил, что государство проделало большую работу по профилактике наркопотребления, но пока в стране около 3% жителей продолжают использовать запрещенные вещества.

Напомним, что Борис Менделевич получил мандат депутата Госдумы в ноябре 2018 года, после того как Александр Сидякин ушел в администрацию главы Башкирии.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Какое место занимает Татарстан в антинаркотическом рейтинге?
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