Борис Менделевич предложил распространить на всю Россию татарстанский опыт по профилактике наркомании

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков. Он рассказал, что такой метод профилактики использовался в РТ и стоит распространить его на всю Россию.

«Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно предлагали меры по решению проблемы до ее возникновения», — передает слова депутата «РИА Новости».

На совещании по проекту «Здоровье будущего» Менделевич рассказал о принципе такой профилактики. Во время тестирования выявлялись разные группы школьников. С теми, кто склонен к употреблению наркотиков, «работали одними методами, а с теми, кто не склонен, — другими».

Депутат отметил, что государство проделало большую работу по профилактике наркопотребления, но пока в стране около 3% жителей продолжают использовать запрещенные вещества.

Напомним, что Борис Менделевич получил мандат депутата Госдумы в ноябре 2018 года, после того как Александр Сидякин ушел в администрацию главы Башкирии.