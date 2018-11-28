ЦИК РФ передал Менделевичу думский мандат Сидякина
Центризбирком России на заседании оформил передачу мандата перешедшего из Госдумы на пост руководителя администрации главы Башкирии единоросса Александра Сидякина Борису Менделевичу.
«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату… Менделевичу Борису Давыдовичу», — говорится в постановлении комиссии.
ЦИК также зарегистрировал Менделевича депутатом и выдал ему временное удостоверение.
Напомним, 24 октября экс-депутат официально был назначен руководителем администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова. Впервые информация об этом появилась 18 октября.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым