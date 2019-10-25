Исследование: в Казани одни из самых высоких цен на ремонт авто по России

Аналитики «Яндекс.Деньги» выяснили, что число платежей за аренду автомобилей выросло за год в 18 раз. Также в Казани оказался один из самых больших средних чеков за техническое обслуживание авто по стране.

«За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 4 270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону — 5 228 рублей, Воронеже — 4 342 рублей и Казани — 3 961 рублей. А меньше всего этот показатель в Нижнем Новгороде — 640 рублей. Вероятно, автомобилисты из этого города чаще всего обращаются за простыми услугами вроде замены масла», — отмечается в исследовании компании.

Средний чек на бензин в среднем составил 819 рублей. Больше всего на заправку авто тратят жители Омска — за один раз там могут оставить 1 204 рубля, на втором месте по дороговизне оказалась Пермь — 1 196 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва, здесь в среднем за один раз заправляются на 1 129 рублей. Самый дешевый чек на заправку аналитики обнаружили в Волгограде, в среднем здесь за раз заправляются на 622 рубля.

Также эксперты выяснили, что средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто составляет 1 632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге (3 709 рублей), а самыми экономными оказались водители из Красноярска, которые покупают автозапчасти в среднем на 807 рублей.

Кроме того, выяснилось, что средний платеж россиян за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличился за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов с самыми большими средними платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). Меньше всего на штрафы тратят жители Волгограда, Омска и Нижнего Новгорода.

«Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за год на 22%. Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза», — передает ТАСС данные исследования компании.

Ранее сообщалось, что аналитики «Авито.Авто» выяснили, что в Казани впервые за год автомобили подешевели на 2,8%, а средняя цена составила 474 тыс. рублей.

