В Казани за год впервые автомобили стали дешевле на 2,8%

Аналитики «Авито. Авто» выяснили, что в Казани впервые за год автомобили подешевели на 2,8%, а средняя цена составила 474 тыс. рублей.

Так, в рейтинге российских городов, где автомобиль можно купить дешевле всего, Казань заняла 19-е место, на строчку выше расположилась Уфа, здесь цены на автомобиль упали на 1,8% и средняя цена составила 471,6 тыс. рублей. Дешевле всего покупка машины обойдется в Волгограде, Омске и Воронеже.

Отмечается, что в списке городов с самой высокой стоимостью автомобилей тоже произошло изменение: в ней появился Краснодар, который вытеснил Красноярск со второго места на третье, а Пермь вытеснила Казань с третьего места сразу на пятое. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимает Москва (средняя цена машины почти 537 000 рублей, на 45% дороже среднероссийского показателя).

Как подчеркнули аналитики, российские водители, как и год назад, предпочитают брать отечественные машины. В столице Татарстана больше всего пользуются спросом автомобили ВАЗ (LADA) со средней ценой 154 тыс. рублей. Следом идут KIA (562 тыс. рублей), Chevrolet (324 тыс. рублей), Daewoo (112 тыс. рублей) и Hyundai (519 тыс. рублей).

Кроме того, в первой десятке по продажам автомобилей в Казани модели ВАЗ занимают 5 мест.

Ранее сообщалось, что в Казани снизился спрос на автомобили на газу.