В СМИ появились кадры ограбления ювелирного салона «Бонни и Клайдом» из Казани

Фото: скриншот

«Фонтанка» опубликовала видео налета на салон ювелирных изделий в Санкт-Петербурге, в котором участвовала беглая кассирша «Райффайзенбанка» из Казани вместе с сообщником.

СМИ окрестили злоумышленников Бонни и Клайдом.

«До недавнего времени в Петербурге оставалась нераскрытой серия из 8 нападений на ювелирные магазины «585», «Ювелирторг», «Фианит» в 2011–2013 годах. Их штурмовали лица в масках, витрины разбивали гирями или кувалдой, принимали бой с охранниками, выносили золото-бриллианты килограммами. Во всех налетах обязательно участвовала женщина — либо деятельно, либо наблюдала за обстановкой», — пишет «Фонтанка».

Напомним, в Санкт-Петербурге задержали уроженку Татарстана, подозреваемую в хищении 11 млн рублей в одном из казанских банков. Полицейские считали ее умершей, однако все это время женщина проживала в Петербурге под чужим именем. Задержали ее в связи с совершением другого преступления: ее подозревают в причастности к серии нападений на ювелирные салоны.



На видео, опубликованном изданием, показано ограбление салона «Фианит». На кадрах видно, что злоумышленники приказали всем лечь на пол и начали разбивать витрины. Однако один из охранников выстрелил в налетчиков. Один смог подняться, второму потребовалась помощь товарищей.

Как передает «Фонтанка», все участники нападения живы, троих нападавших арестовали в конце сентября.

