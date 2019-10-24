Рустам Минниханов оказался самым популярным наставником «Лидеров России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов оказался самым популярным наставником в конкурсе «Лидеры России», сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она отметила, что встретится с главой республики захотело больше всего победителей конкурса.

«Руководство клуба «Эльбрус» провело среди победителей конкурса предварительное голосование о том, с кем из наставников они бы хотели встретиться. Кандидатура Рустама Нургалиевича набрала наибольшее количество голосов. Большинство победителей заинтересовал опыт президента РТ, в том числе по формированию высокоэффективных команд и реализации масштабных проектов», — сказала Галимова.

Клуб «Эльбрус» — это сообщество победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Рустам Минниханов вошел в топ-15 сентябрьского рейтинга губернаторов, подготовленного «Медиалогией».

