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Рустам Минниханов оказался самым популярным наставником «Лидеров России»

12:49, 24.10.2019
Рустам Минниханов оказался самым популярным наставником «Лидеров России»
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов оказался самым популярным наставником в конкурсе «Лидеры России», сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она отметила, что встретится с главой республики захотело больше всего победителей конкурса.

«Руководство клуба «Эльбрус» провело среди победителей конкурса предварительное голосование о том, с кем из наставников они бы хотели встретиться. Кандидатура Рустама Нургалиевича набрала наибольшее количество голосов. Большинство победителей заинтересовал опыт президента РТ, в том числе по формированию высокоэффективных команд и реализации масштабных проектов», — сказала Галимова.

Клуб «Эльбрус» — это сообщество победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Рустам Минниханов вошел в топ-15 сентябрьского рейтинга губернаторов, подготовленного «Медиалогией».

ОбществоВласть Татарстан
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