Минниханов вошел в топ -15 рейтинга губернаторов от «Медиалогии»
Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-15 сентябрьского рейтинга губернаторов, подготовленного «Медиалогией».
Индекс цитируемости Минниханова составил 47. В СМИ имя президента республики звучало более 7 тысяч раз.
Чаще всего глава республики упоминался в связи с ежегодным посланием Госсовету Татарстана. Также о нем говорили в прессе из-за объявления 2020 года Годом столетия ТАССР.
Кроме того, в центре внимания оказалось участие главы республики в селекторном совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, открытие в Казани финала Всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Первые три строчки рейтинга заняли губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Башкортостана Радий Хабиров.
Ранее по итогам августа Рустам Минниханов поднялся на четыре строчки и занял 7-е место в рейтинге «Медиалогии».
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