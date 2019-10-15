Минниханов вошел в топ -15 рейтинга губернаторов от «Медиалогии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-15 сентябрьского рейтинга губернаторов, подготовленного «Медиалогией».

Индекс цитируемости Минниханова составил 47. В СМИ имя президента республики звучало более 7 тысяч раз.

Чаще всего глава республики упоминался в связи с ежегодным посланием Госсовету Татарстана. Также о нем говорили в прессе из-за объявления 2020 года Годом столетия ТАССР.

Кроме того, в центре внимания оказалось участие главы республики в селекторном совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, открытие в Казани финала Всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Первые три строчки рейтинга заняли губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ранее по итогам августа Рустам Минниханов поднялся на четыре строчки и занял 7-е место в рейтинге «Медиалогии».

