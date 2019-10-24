Владимир Путин наградил семью из Татарстана орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ, в числе награжденных — супруги Гульнар и Фаиз Хузягалиевы из Мензелинского района. Они получили орден «Родительская слава». Семья воспитывает четверых детей.

Как сообщает «Татар-информ», в 2016 году глава семейства участвовал во всероссийском конкурсе «Папа года» в категории «Лучший семьянин». В презентационном ролике к конкурсу Гульнар Хузягалиева сказала, что благодаря ее супругу сыновья знают, что такое быть настоящим мужчиной. «Благодаря тебе они растут творческими, спортивными, добрыми, умными, открытыми людьми», — отметила она.

Ранее «Реальное время» писало, что президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу МЧС России по РТ орденом Почета.