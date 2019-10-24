Экс-министр спорта Украины вошел в состав WADA и обещал отлучить Россию от соревнований

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов был включен в совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). На выборах он набрал на один голос больше, чем его соперник из Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Сразу после избрания Жданов в своем аккаунте в «Фейсбуке» обещал продолжить борьбу за отстранение России от мирового спорта. По его словам, российских спортсменов заставляют принимать запрещенные препараты на государственном уровне.

«Сегодня комитет министров Совета Европы утвердил меня членом совета учредителей WADA от Европы. Это не только моя победа, это победа всей спортивной общественности Украины, так как впервые в истории представитель Украины избран в WADA.

На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы», — написал Жданов в «Фейсбуке».

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.



Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже глава РУСАДА заявил, что подобное могло произойти из-за желания прикрыть бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.