СМИ: власти Башкирии оплатили лечение в Израиле девочки с деформацией черепа

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Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии отправится на лечение в Израиль. Трансфер и операцию оплачивает правительство республики.

«Спасибо Радию Хабирову за оказанную помощь», — передает ufacitynews.ru слова волонтера Регины Биргулиевой, которая уже ждет девочку в Израиле.

«Загранпаспорта Софье и Светлане сделали буквально за два дня. Билеты тоже уже на руках, вылетают в пятницу. На что точно будут делать операцию, пока сказать не могу. Сама еще не знаю», — добавила волонтер.

Напомним, что о Софье Гизатуллиной из села Алатаны под Стерлитамаком сообщали все федеральные СМИ, после того как волонтеры благотворительной организации рассказали, что ребенка не берут в детский сад из-за внешности. После поднявшегося шума девочке пообещали обеспечить все условия, а власти РБ выразили желание оплатить лечение Софьи в Москве. Ее обследование в Уфе проводилось на той же неделе.