Власти Башкирии отправят на лечение в Москву девочку, которую не взяли в детский сад из-за дефектов черепа

Минздрав Башкирии планирует отправить в Москву Софью Гизатуллину, которую, по словам ее матери, не приняли в детский сад из-за внешности. Там проблемами ребенка займутся профильные специалисты.

В республиканском министерстве здравоохранения также заверили, что девочка постоянно находится на контроле врачей.

«После выписки из родильного дома ребенок регулярно осматривается, в том числе на дому врачом-педиатром участковым и фельдшером, врачами-специалистами», — цитирует ответ Минздрава РБ «РИА Новости».

В то же время детский омбудсмен республики Милана Скоробогатова рассказала, что информация об отказе принять Софью в детсад искажена. По ее словам, мать сама не подавала заявления на прием.

«Отказа от пребывания в детском саду как такого не было. По одной простой причине, что семья не высказывала свое желание, чтобы ребенок был в детском саду», — приводит ТАСС слова уполномоченного по правам ребенка.

Скоробогатова добавила, что при желании семьи устроить ребенка в детский сад, такая возможность им будет предоставлена. По ее словам, семья считается благополучной, на учете не стоит, но нуждается в помощи.

Напомним, что активисты благотворительной организации подняли шум вокруг двухлетней Софьи Гизатуллиной из села Алатаны после того, как ее мать рассказала об отказе взять ребенка в детсад из-за внешности. Девочка родилась с дефектами черепа и сросшимися пальцами. На историю обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров. За ним вопросом заинтересовались в Следкоме и прокуратуре.