В Башкирии медики начали обследование девочки, которую из-за внешности не приняли в детский сад

Двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии прибыла в Уфу на обследование. Ее проверят врачи Республиканской детской клинической больницы.

«Девочка сегодня приехала в республиканскую детскую клиническую больницу, где ей будет проведен ряд обследований специалистами больницы. После этого будет решаться вопрос о ее направлении в один из профильных федеральных центров», — передает «РИА Новости» слова представителя Минздрава РБ.

В министерстве отметили, что обследование ребенка проведут и генетики. О результатах будет известно позднее.

Ранее уже сообщалось, что девочку отправят на обследование в Уфу, а затем в Москву. Власти готовы предоставить ей место в детсаду и утверждают, что семья просто не воспользовалась такой возможностью.

Напомним, что скандал вокруг Софьи Гизатуллиной поднялся после того, как волонтеры рассказали о ребенке из поселка Алатаны под Стерлитамаком. По их словам, девочку не взяли в детский сад из-за ее внешности — Софья родилась с дефектами черепа и сросшимися пальцами.