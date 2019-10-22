РПЛ перейдет на зимний мяч с 14-го тура

Российская премьер-лига (РПЛ) представила зимний вариант мяча. Начиная со следующего, 14-го тура РПЛ во всех матчах лиги будет использован мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.

«Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период», — говорится в заявлении РПЛ.



При этом в случае обильного снегопада будет использован мяч красного цвета.

Планируется, что к обычным мячам РПЛ вернется в апреле 2020 года.

