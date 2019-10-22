Специалисты составили список областей с самым резким ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких сферах экономической деятельности быстрее всего растут зарплаты. За пять лет оплата труда в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений поднялась наиболее значительно.

Прирост в этой сфере составил 74%, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. В 2013 году средняя я зарплата в этой категории составляла 25,2 тысячи рублей. К 2018-му она поднялась до 43,9 тысячи рублей.

Второе место по темпам роста зарплат занимает сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Здесь за пять лет она поднялась на 73%, до 28,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров область здравоохранения и предоставления социальных услуг. Зарплаты в этой сфере выросли на 63%, до 40 тысяч рублей.

Средняя зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась на 60% (с 42,2 тыс. до 67,8 тыс. рублей).

Почти на 54% выросла зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых (с 54,1 тыс. до 83,2 тыс. рублей в 2018 году).

Ранее в Минтруде РФ рассказали, какие сферы могут похвастаться самыми высокими зарплатами. В их число входят нефтегазовая и энергетическая отрасли, строительная и IT-сферы.

