Минтруд РФ назвал самые высокооплачиваемые должности в разных сферах

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются должности в сфере управления — топ-менеджеры в коммерческих структурах, включая производственную сферу, руководители высшего звена в государственных организациях.

При этом наиболее высокая заработная плата наблюдается в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной сфере, а также в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, финансовой сфере, рекламной сфере, сфере добычи и обработки золота, алмазов, сообщается на сайте Минтруда.



В сфере авиации самыми высокооплачиваемыми должностями являются командир воздушного судна, пилот, инженер по эксплуатации воздушных судов, в горнодобывающей отрасли — мастер проходки шахты, мастер по проходке горных выработок, машинист дробильно-погрузочного агрегата, в нефтегазовой сфере — главный инженер, мастер по бурению скважин, техник по эксплуатации нефтепроводов, геолог, в рыбодобывающей — капитан, его помощник, боцман, начальник по ремонту оборудования и матрос.

В производственной сфере больше всего получают главный механик, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер по автоматизированным системам управления производством, в строительной отрасли — инженер-строитель, инженер строительного контроля, архитектор, прораб, в сфере информационных технологий — программист, инженер по защите информации, инженер-системотехник, в правовой и финансовой сферах — юрисконсульт и главный бухгалтер, в сфере общественного питания — заведующий производством и шеф-повар.

В сфере культуры высокие зарплаты у художественного руководителя, режиссера-постановщика, ассистента режиссера, балетмейстера, директора творческого объединения, артиста. В медицинской сфере — у врача-дерматовенеролога, психиатра, стоматолога и офтальмолога. В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.

Ранее СМИ со ссылкой на Минтруд сообщили, что вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой в России. За работу на этой должности соискателю предлагается зарплата в 430 тыс. рублей.