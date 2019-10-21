Mitsubishi поставила в Россию последние 500 внедорожников Pajero

Компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в Россию легендарных внедорожников Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей уже завезена и поступит в продажу в ноябре.

Эта партия получила название Final Edition и включает в себя две комплектации: Instyle и Ultimate. Машины получили трехлитровый бензиновый двигатель V6. Его мощность составляет 174 л.с. Также авто оборудовано полноприводной трансмиссией Super Select 4WD, передает агентство «Автостат».

По уточнению «Российской газеты», сертификат одобрения Mitsubishi Pajero истекает в конце 2019 года и производитель не намерен его продлевать. Еще летом компания закрыла производство модели для японского рынка, но продолжала выпуск для других стран из-за популярности внедорожника.

Напомним, что почти год назад производство дизельного Mitsubishi Pajero Sport было запущено в России. Эта модель остается одной из самых популярных среди автомобилей марки в нашей стране.