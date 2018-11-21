В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

В Калуге на заводе «ПСМА Рус» стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем.

Продавать машины начнут уже в декабре этого года. Стоимость Mitsubishi Pajero Sport 2018 начинается от 2,3 млн рублей.

Дизельные версии внедорожника оснащаются полным приводом, 4х-циллиндровым двигателем объемом 2,4 л в с 6-ступенчатой механической коробкой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составляет 181 л.с., передает пресс-служба «ММС Рус».

Ранее аналитики выяснили, что Mitsubishi подняла цены на все модели автомобилей, кроме Pajero. Стоимость моделей выросла на суммы от 20 до 100 тысяч рублей.