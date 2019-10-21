Тренер Туктамышевой: «Соревноваться с американцами на турнирах в США очень сложно»

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Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, подвел итоги этапа Гран-при Skate America, где спортсменка заняла третье место, уступив россиянке Анне Щербаковой и американке Брэди Теннелл.

«Соревноваться с представителями Америки на американском континенте очень сложно. Не потому, что американцы значительно превосходят нас, а потому, что дома и стены помогают. Но мы, конечно, будем бороться за выход в финал.

Я доволен ее выступлением в произвольной программе. В короткой она допустила неточности, за что была отодвинута на далекое место, но если говорить о ее произвольной программе, то наряду с Щербаковой, которая демонстрирует четверные лутцы, Лиза остается пока единственной спортсменкой, делающей тройные аксели — элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо выполняют.

Она остается одной из немногих фигуристок, которая владеет этим уникальным прыжком», — сказал Мишин.