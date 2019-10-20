В Башкирии семь студентов попали в больницу с пищевым отравлением
Семь студентов башкирского колледжа попали в больницу с признаками пищевого отравления.
«Поступили в инфекционную больницу семь человек с признаками пищевого отравления. На сегодняшний день состояние средней тяжести», — передает «Интерфакс-Поволжье».
Причину заболевания предстоит установить надзорным органам.
Напомним, в сентябре в Уфе произошло массовое отравление горожан шаурмой. В больницу попали 15 человек. У них обнаружили золотистый стафилококк.
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