В Грузии молния убила пастуха и стадо овец

Пастух и десятки овец погибли в результате удара молнии на юге Грузии.

Тело пастуха обнаружили грузинские пограничники в горах недалеко от села Самеба Ниноцминдского муниципалитета, вблизи границы с Арменией. Грузинские СМИ со ссылкой на представителей местного МВД пишут, что рядом с телом пастуха находились десятки погибших овец.

В МВД Грузии заявили, что выясняют все детали произошедшего, передает «Интерфакс».

Напомним, в субботу вечером в Татарстане водитель на Porshce Cayenne сбил стадо кабанов — в нем было 15 особей. Водитель не пострадал.

