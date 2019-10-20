В Татарстане водитель Porsche сбил стадо диких кабанов

В Лаишевском районе Татарстана водитель Porsche Cayenne попал в аварию, наехав на стадо диких кабанов.

Как передает издание «Камская новь», инцидент произошел в субботу вечером. В ГИБДД изданию заявили, что водитель не выбрал безопасную скорость, что и стало причиной аварии. Сам водитель не пострадал, в отличие от нескольких кабанов.

В ГИБДД назвали и точную численность перебегавшего дорогу стада — 15 особей.

Напомним, однажды в Татарстане за ночь произошли сразу три аварии с наездом на лосей.