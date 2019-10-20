Цукерберг выступил против резкого повышения налогов для богатых

Основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что не считает разумными инициативы по повышению налогов для миллиардеров в США. С подобными инициативами ранее выступали ряд американских политиков.

— Не думаю, что с точки зрения высшей справедливости кто-то заслуживает обладать миллиардами долларов. Но есть люди, которые делают много добра, много помогают другим и в каком-то смысле получают за это награду, — приводит слова Цукерберга ТАСС.

Цукерберг в настоящее время занимает пятое место в списке самых богатых в мире людей. Его состояние превышает $70 миллиардов.

Напомним, в августе из-за торговой войны между США и Китаем самые богатые люди мира за день потеряли почти $120 миллиардов.

