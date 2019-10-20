В РПЦ раскритиковали мужчин, для которых главной радостью в жизни стал футбол

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в программе «Беседы с батюшкой» раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей.

Поводом для критики стал звонок зрительницы, которая рассказала о самоубийстве ее мужа после многолетнего пьянства. В сообщении «Интерфакса» не упоминается, говорила ли зрительница что-либо о футболе.

— Он запил — с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? — задался вопросом Смирнов, после чего перешел уже к футбольной теме.

— Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака». Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», — заявил священник.

Напомним, на этой неделе патриарх РПЦ Кирилл заявил, что либерализм — греховная идея.

