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В РПЦ раскритиковали мужчин, для которых главной радостью в жизни стал футбол

11:24, 20.10.2019 2
В РПЦ раскритиковали мужчин, для которых главной радостью в жизни стал футбол
Фото: ru.wikipedia.org/ Alexander Karpov

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в программе «Беседы с батюшкой» раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей.

Поводом для критики стал звонок зрительницы, которая рассказала о самоубийстве ее мужа после многолетнего пьянства. В сообщении «Интерфакса» не упоминается, говорила ли зрительница что-либо о футболе.

— Он запил — с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? — задался вопросом Смирнов, после чего перешел уже к футбольной теме.

— Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака». Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», — заявил священник.

Напомним, на этой неделе патриарх РПЦ Кирилл заявил, что либерализм — греховная идея.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    почему это попы лезут туда где не надо. сидели бы у себя в церквях . их мнение народу не интересно. Брали бы пример с муллов.
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  • Анонимно 21 окт
    Я очень уважаю отца Димитрия,но, что-то он "штормить" стал! Чем плох просмотр футбола? И почему, Вы, опускаете меня до уровня арматуры????
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