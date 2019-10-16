Патриарх Кирилл: «Либерализм — греховная идея»

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что ставит в центр жизни самого человека, а не Бога.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал предстоятель Русской церкви на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).

По словам патриарха, люди были очарованы либерализмом на заре XX века. Основная его идея предполагала отказ от авторитетов и власти. Однако значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм только после 1990-х, передает «РИА Новости».

Напомним, в сентябре «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ.