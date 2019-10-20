Генконсул Турции в Казани выступил за увеличение числа турецких студентов в вузах Татарстана

Число турецких студентов в казанских вузах, равно как и число студентов из Татарстана, обучающихся в Турции, может вырасти. По оценкам генконсула Турции в Казани Исмета Эрикана, их количество может превысить показатели, которые были до кризиса российско-турецких отношений в 2015 году.

— Пусть и количество турецких студентов увеличивается, и еще больше студентов выезжают в Турцию обучаться — я бы хотел этого. В Турции очень много организаций, которые поддерживают выдачи грантов в различных направлениях. Тысячи студентов со всего мира уже обучаются в университетах Турции, — заявил генконсул «Реальному времени».

Он напомнил, что существует целый ряд грантовых программ, которые бы способствовали такому академическому обмену.

— Я считаю, что если сами студенты будут активнее отслеживать эти программы, обращаться, то цифра естественным образом возрастет. Есть гранты у Института Юнуса Эмре, Совета по высшему образованию, Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных сообществ. Также в различных университетах действуют программы не только для бакалавриата, но и для магистратуры, аспирантуры, — добавил генконсул.

Интервью с новым генконсулом Турции в Казани читайте в «Реальном времени».

