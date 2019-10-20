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Силуанов рассказал, как Россия сможет выстоять перед резким падением цен на нефть

08:44, 20.10.2019 1
Силуанов рассказал, как Россия сможет выстоять перед резким падением цен на нефть
Фото: realnoevremya.ru

В случае резкого падения цены на нефть Россия способна выстоять при помощи золотовалютного резерва, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

— Вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП, — приводит его слова «РИА Новости».

По оценкам министра, даже при цене в 20—30 долларов за баррель государство сможет нормально функционировать в течение как минимум трех лет «без каких-либо шоков для бюджета».

Напомним, по оценкам главы «Татнефти», пик потребления нефти в мире придется на 2030-е годы.

Экономика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Да кто его слушает.Пенсионеры,которые еще не уехали путешествовать по миру на 1тыс.рублей?
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