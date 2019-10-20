Силуанов рассказал, как Россия сможет выстоять перед резким падением цен на нефть

В случае резкого падения цены на нефть Россия способна выстоять при помощи золотовалютного резерва, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

— Вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП, — приводит его слова «РИА Новости».

По оценкам министра, даже при цене в 20—30 долларов за баррель государство сможет нормально функционировать в течение как минимум трех лет «без каких-либо шоков для бюджета».

Напомним, по оценкам главы «Татнефти», пик потребления нефти в мире придется на 2030-е годы.