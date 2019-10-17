Маганов рассказал, когда наступит пик спроса на нефть

Генеральный директор ПАО «Татнефть» предположил, что пик потребления нефти придется на 30-е годы.

«Перспективы у нефтяной промышленности есть. Мы для себя думаем, приняли сценарий, что пик спроса на нефть наступит в 30-х годах. Для себя понимаем, что пик — это не значит поднялось и резко упало, для нефтяников после достижения пика добычи дальше идет «полка», и эта «полка» будет продолжаться и 20, и 30 лет», — передает «Интерфакс» слова главы компании.

Однако Маганов отметил, что потом возможно снижение спроса, однако компания учитывает и такой вариант и принимает соответствующие меры.

Он отметил, что компания проводит диверсификацию в блоке «даунстрим» (продукты переработки) и в настоящее время приняла решение о строительстве нефтехимических производств.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татнефть» направит 6,6 млрд рублей на создание производства малеинового ангидрида.

