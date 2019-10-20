В Казани школьник подозревается в угоне автомобиля студента

В Казани задержан учащийся одной из школ, которого подозревают в угоне автомобиля.

17 октября в отдел полиции обратился 20-летний студент КНИТУ им. Туполева с заявлением об угоне. Вечером 16 октября парень припарковал свой ВАЗ-2106 во дворе дома на улице Короленко. На следующий день вечером машины на прежнем месте уже не было.

Полицейские приехали на место происшествия, осмотрели камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей. В этот же автомобиль был обнаружен в технически исправном состоянии на улице Волгоградской.

На следующий день были задержаны двое подозреваемых в угоне машины, один из которых еще учится в школе.

Однако это не единственное происшествие, в котором замешаны подростки. По данным пресс-службы МВД, еще один школьник был задержан в Казани в качестве подозреваемого по делу о краже.

13 октября с заявлением в ОП «Вишневский» обратился житель Марий Эл, работающий прорабом в одной из строительных компаний. По его словам, ночью неизвестные сбили замок в бытовке на улице Хади Такташа и вынесли строительные инструменты на 290 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых: ими оказались 20-летний безработный и ранее судимый 16-летний школьник.

Ранее сообщалось, что житель Зеленодольска предстанет перед судом за кражу смесителей.

